HABER

Uşak’ta fabrika yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2018 20:44 | Son Güncelleme

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) akşamüzerine doğru bir fabrikada meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir yolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mehmet Kavak’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi.

Uşak’ta fabrika yangını

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) akşamüzerine doğru bir fabrikada meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrika kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre yangın, İzmir yolu üzerindeki Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Mehmet Kavak’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi. Vardiya değişimi yaklaşırken bir makinada başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı etkisi altına aldı. UOSB itfaiye ekipleri ilk olarak yangına müdahalede bulunurken Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri de takviye olarak olay yerine sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına bir beton firmasının mikserleri de destek verdi. Tamamen kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Büyük hasarın meydana geldiği fabrika kullanılamaz hale gelirken, güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak’ta fabrika yangını

Uşak’ta fabrika yangını

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

AVM’de görenleri şoke eden görüntü! Bir anda tuvaletini yaptı

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Halk otobüsünde iğrenç olay! Evli ve üç çocuk babası...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ağızları bantlanmış halde bulunmuşlardı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şereflikoçhisar HDP İlçe binasına pompalı tüfekle ateş açıldı

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

Şırnak’ın Cudi Dağı’nda 2 mağara ve bir barınak imha edildi

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

'Afişlerle Türk Sineması' Yeşilçam'ı D&R'da buluşturdu

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

21 yıl hapisle aranırken üvey annesini gasp etti

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

Tunceli’de 4 sığınak imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.