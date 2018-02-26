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Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 19:59 | Son Güncelleme

Uşak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “ Gaybubet Evleri “ ile ilgili gizli yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan Gaybubet Evi yapılanmasına ve firari şahısların bulunabileceği değerlendirilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Uşak’ta FETÖ/PDY operasyonu

Uşak’ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında “ Gaybubet Evleri “ ile ilgili gizli yapılanmaya yönelik yaptığı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak’ta bulunan Gaybubet Evi yapılanmasına ve firari şahısların bulunabileceği değerlendirilen 4 farklı adrese eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonda 2’si Aydın, 1’i Manisa, 1’i Aksaray ve 1’i Kayseri illerinden Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 erkek, 1 kadın toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde; 2 adet sahte kimlik, 2 adet sahte sürücü belgesi, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Ele geçirilen 2 adet sahte sürücü belgesinin operasyon sırasında, resim kısımlarının kesildiği ve baca deliklerine atıldığı tespit edilirken, yakalanan şüpheliler arandıkları illere teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıkarıldı.

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