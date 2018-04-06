Uşak’ta gaybubet evlerine operasyon: 9 gözaltı

Uşak’ta FETÖ/PDY terör örgütünün Gaybubet-Hijyen evlerine yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Gaybubet-Hijyen evlerinde saklanarak faaliyetlerini yürüten ve bu firari kişilere yer temini sağlayan şahıslara operasyon yapıldı. 4 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; Kütahya, Sakarya, Hakkâri ve Uşak illerinden olmak üzere, Ağır Ceza Mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan (9) şüpheli, gözaltına alındı.
Ayrıca İzmir ilince aranan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 6’sı kadın 4’ü erkek toplam 10 şüpheli ile ilgili olarak tahkikat devam ederken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet sahte kimlik, 21 adet cep telefonu, 16 adet sim kart, 8 adet usb bellek, 6 adet wifi modem, 2 adet hard disk, 2 adet dizüstü bilgisayar, 13 bin 500 TL ve bir miktar döviz, çok miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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