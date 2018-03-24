Uşak’ta hırsızlık yapan 20 kişi gözaltına alındı

Uşak polisi kent genelinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 20 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak, il genelinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve işlenmiş suçların faillerinin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda son bir ay içerisinde toplam 10 ayrı hırsızlık olayının 20 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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