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Uşak'ta işçi servisi devrildi: 18 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 14:58 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı.
Kaza bugün sabah saatlerinde, Eşme-Alaşehir karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Yüksek Hızlı Tren inşaatında çalışan işçilerinin taşıyan 34 EV 5364 plakalı servis minibüsünün şoförü Rıdvan Vurgun (42) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada, minibüs şoförü Vurgun ile araçtaki 17 işçi yaralandı. Yaralılar, kendi imkanları ile minibüsten çıktı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu, diğerlerine ise ayakta müdahale edildiği bildirildi.

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