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Uşak'ta, Jandarma Komutanı Yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 00:56 | Son Güncelleme

UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan tutuklandı.

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan tutuklandı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün gündüz saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Arslan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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