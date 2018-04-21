Uşak'ta, Jandarma Komutanı Yüzbaşı FETÖ'den tutuklandı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün gündüz saatlerinde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Uşak Merkez İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Murat Arslan FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Arslan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.