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Uşak’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 14:16 | Son Güncelleme

Uşak’ta Jandarma ekipleri operasyon yaptı bir şahsın evinden 12.150 Gram cıva elementi ile 2 adet tabanca ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uşak’ın Banaz İlçesi Derbent köyünde bir şahsın evinde yaptıkları aramada 12.

Uşak’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uşak’ta Jandarma ekipleri operasyon yaptı bir şahsın evinden 12.150 Gram cıva elementi ile 2 adet tabanca ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uşak’ın Banaz İlçesi Derbent köyünde bir şahsın evinde yaptıkları aramada 12. 150 gram cıva ile 2 adet silah ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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