Uşak’ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uşak’ta Jandarma ekipleri operasyon yaptı bir şahsın evinden 12.150 Gram cıva elementi ile 2 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Uşak’ın Banaz İlçesi Derbent köyünde bir şahsın evinde yaptıkları aramada 12. 150 gram cıva ile 2 adet silah ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.