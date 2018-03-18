Uşak’ta kaçak içki operasyonu

Uşak polisi kaçak içki imalatı yapan bir işyerine operasyon düzenlendi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde M.Ö. (62) isimli şahsın ikametinde ve işyerinde kaçak içki üretimi yaptığı ve sattığı tespit ettiler. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramalarda, kaçak alkol yapımında kullanılan 630 litre sıvı madde, 10 kilogram anason maddesi, rakı yapımında kullanılan aparatlar ve 2.5 litre satışa hazır kaçak rakı yakalanarak el konuldu.

Şüpheli M.Ö. (62) isimli şahıs, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.