HABER

Uşak’ta kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 14:34 | Son Güncelleme

Uşak polisi kaçak içki imalatı yapan bir işyerine operasyon düzenlendi.

Uşak’ta kaçak içki operasyonu

Uşak polisi kaçak içki imalatı yapan bir işyerine operasyon düzenlendi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde M.Ö. (62) isimli şahsın ikametinde ve işyerinde kaçak içki üretimi yaptığı ve sattığı tespit ettiler. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramalarda, kaçak alkol yapımında kullanılan 630 litre sıvı madde, 10 kilogram anason maddesi, rakı yapımında kullanılan aparatlar ve 2.5 litre satışa hazır kaçak rakı yakalanarak el konuldu.
Şüpheli M.Ö. (62) isimli şahıs, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere adli mercilere sevk edildi.

Uşak’ta kaçak içki operasyonu

Şahin Alpay'a ev hapsiyle tahliyeŞahin Alpay'a ev hapsiyle tahliye
YPG'li 15 kadın terörist öldürüldüYPG'li 15 kadın terörist öldürüldü
Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Samsun'da doğumda dehşet! Kan donduran iddia...

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Parktan geçene saldırdılar! Muhabirin hobisi vatandaşları kurtardı

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Lüks restoranda yaşandı! Aracını teslim etmedi, vale lastiğini kesti

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Beşiktaş'ta bu sabah! 6 araç duvarın altında kaldı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Ölüm tehdidi sonrasında molotof! Nihayet tutuklandı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

Koruma kararının bitmesinin ardından dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.