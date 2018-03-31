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Uşak’ta kaçak şarap operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

Uşak polisi iki farklı adrese yaptığı operasyonda, 725 Litre kaçak şarap ele geçirdi.

Uşak’ta kaçak şarap operasyonu

Uşak polisi iki farklı adrese yaptığı operasyonda, 725 Litre kaçak şarap ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi il merkezinde bazı adreslerde kaçak ve bandrolsüz olarak şarap üretildiği ve satıldığı tespitinde bulundu. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla iki farklı adrese operasyon düzenlendi. İlk operasyonda Ş.Y. (54) isimli şahsın ikametinde üzerinde herhangi bir etiket ve hologram bulunmayan, faturasız toplam 630 Litre, ikinci operasyonda ise M.G. (55) isimli şahsın dükkanında yapılan aramada, satışa hazır halde 95 Litre olmak üzere toplam 725 Litre kaçak şarap ele geçirildi.
Şüpheli Ş.Y.(54) ve M.G.(55) isimli şahıslar, 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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