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Uşak’ta kaçak tütün operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 19:05 | Son Güncelleme

Uşak’ta kaçak ve faturasız olduğu tespit edilen 573 paket sigara ve 36 kg açık tütün ele geçirildi.

Uşak’ta kaçak tütün operasyonu

Uşak’ta kaçak ve faturasız olduğu tespit edilen 573 paket sigara ve 36 kg açık tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde ve Kurtuluş Mahallesi’nde faaliyet gösteren işyerlerinde faturası ve belgesi ibraz edilemeyen toplam 573 paket içerisi tütün ile doldurulmuş satışa hazır durumda makaron ve açıkta 36 kg tütün tespit edilerek el konuldu.
Olayla ilgili her iki işyerinin sahibi olduğu belirlenen M.K. (31) isimli şahıs gözaltına alınarak adli mercilere çıkarıldı.
Şüpheli şahsa 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten 10 bin TL para cezası uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak’ta kaçak tütün operasyonu

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