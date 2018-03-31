Uşak’ta kamyoncuları canından bezdiren akü hırsızları yakalandı

Uşak’ta kamyonlardan sürekli akü çalan 2 hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen akü hırsızları tutuklanınca kamyoncular da derin bir nefes aldı.
Edinilen bilgiye göre, en son Fevzi Çakmak Mahallesinde park halindeki bir kamyonun aküsünü çalan hırsızlar kamyoncuları isyan ettirdi. Durumu polise bildiren kamyon sahibinin ihbarı üzerine polis konuyla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda zanlıların önce eşkali sonra da kimlikleri belirlendi. Yaşları 20 ve 17 olan A.Ş. ile F.T. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Önceden de bir çok hırsızlık suçuna karıştığı öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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