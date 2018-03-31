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Uşak’ta kumarcılara şok baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 08:14 | Son Güncelleme

Uşak’ta bir kahvehanede kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.Kumar oynama olayı Uşak merkez Kemalöz mahallesinde C.Ö.

Uşak’ta kumarcılara şok baskın

Uşak’ta bir kahvehanede kumar oynayan 4 şahsa idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Kumar oynama olayı Uşak merkez Kemalöz mahallesinde C.Ö. isimli kişiye ait kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri önceden takibe aldıkları kahvehaneye ansızın baskın yaptı. Yapılan incelemede masa üzerinde çok sayıda oyun pulları ile oyun kartlarının olduğu tespit edildi. Ayrıca Ö.S. (38), İ.E. (57), Z.S. (62) ve N.B. (57) isimli şahısların kumar oynadığı anlaşıldı.
C.Ö. isimli işyeri sahibine “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamaktan” adli işlem başlatılırken, diğer 4 şahsa “Kumar Oynamaktan” tan 259’ar TL idari para cezası uygulandı.

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