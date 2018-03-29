Uşak’ta otopark eylemi yapan avukatların yargılanmasına başlandı

Uşak’ta Adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için yaptıkları demokratik eylem nedeniyle yargılanan Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan ve 31 avukatın davası görülmeye başlandı.

Uşak Başsavcılığının otopark yetersizliği nedeniyle eylem yapan 32 avukat hakkında 10’ar yıl hapis istemiyle açılan davaya destek olmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu ve 50 Baro Başkanı katıldı.

Feyzioğlu, bugün burada Uşak Barosu avukatlarının yargılanmadığını aslında yargılananın Uşak halkı olduğunu dile getirerek, "Uşak Başsavcısı bir adliyenin nasıl yönetilmemesi gerektiğinin tam bir örneğini ders kitaplarına girecek şekilde vermiştir" dedi.

Uşak Baro Başkanı Gürcan Sağcan ise Birlik Başkanı ve farklı illerden kendilerine destek olmak için Uşak’a gelen Baro Başkanlarına teşekkür ederek, "Bağımsız yargıyı, burada bağımsız yargı olan savunmayı savunmaktadırlar. Uşak’ta Birlik Başkanımızın söylediği gibi keyfi bir yönetim vardır. Bu yönetime bir an önce Adalet Bakanlığımızın son vermesini talep ediyoruz. Yargımızdan da bir an önce berat ettirilmelerini talep ediyoruz” dedi.