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Uşak'ta sahte para operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 19:16 | Son Güncelleme

UŞAK'ta düzenlenen sahte para operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına aldı.

Uşak'ta sahte para operasyonu: 6 gözaltı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta düzenlenen sahte para operasyonunda, 1'i kadın, 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise sahte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) kimlik kartı ile sahte para ve tarihi eserler ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren organize suç örgütü üyelerini yakalamak için dün operasyon yaptı. Operasyon kapsamında 1'i kadın, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise gözaltına alınanlardan birinin adına düzenlenmiş sahte MİT kimlik kartı, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde toplam 5 bin 800 lira sahte para, Roma dönemine ait 32 süs eşyası, 1 ruhsatsız av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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