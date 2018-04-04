Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında, otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, Festiva Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Soner Bulut isimli gencin kullandığı 64 BC 861 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde olan 64 NA 013 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Soner Bulut ağır yaralı olarak kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde hayatını kaybetti. Bulut ile aynı motosiklette bulunan arkadaşı M.T. ise kazayı yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.