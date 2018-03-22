Uşak’ta trafik kazası: 1 ölü

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - Denizli karayolu Sivaslı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Uşak’tan Denizli yönüne seyir halinde olan 35 CBA 99 plakalı otomobil sürücüsü Refiye Astar (62) direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşı şeridine geçti. Karşı şeride geçen otomobil, yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Refiye Astar olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili olarak güvenlik güçleri soruşturma başlattı.