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Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - Bölme Köyü yolu arasında meydana geldi.

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Uşak - Bölme Köyü yolu arasında meydana geldi. 64 HB 038 plakalı otomobil Bölme yönüne doğru seyir halindeyken önündeki ticari aracın sağa dönüş yapması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Öndeki ticari aracı yakın takip eden otomobil orta refüje çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sebebi ise aşırı hız, dikkatsizlik ve yakın takip olarak kameralara yansıdı.

Uşak’ta trafik kazası: 2 yaralı

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