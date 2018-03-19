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Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:04 | Son Güncelleme

Uşak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, D-300 karayolu Gazi Bulvarı üzeri Bağ-Kur evleri önünde meydana geldi.

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Uşak’ta, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-300 karayolu Gazi Bulvarı üzeri Bağ-Kur evleri önünde meydana geldi. İddiaya göre 64 EC 888 plakalı otomobil ile 64 BA 679 plakalı iş kamyonu İzmir yönüne doğru seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil orta refüjdeki ağaçları ve bariyeri kırarak karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen aynı otomobil İzmir yönünden gelen 35 DD 3106 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle İzmir - Ankara yönü trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kaza anında park halinde bulunan 3 araç daha hasar gördü.

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

Uşak’ta trafik kazası: 3 yaralı

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