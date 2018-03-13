HABER

Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 11:44 | Son Güncelleme

Uşak’ta otomobilinin arkasına bağlı olan saman balyası yüklü römorku alev alan vatandaşların çaresizlik içinde yangına müdahale etmesi anında yaşananlar hem güldürdü hem de üzdü.Olay Uşak’ta Suzuzören köyü yolu üzerinde meydana geldi.

Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

Uşak’ta otomobilinin arkasına bağlı olan saman balyası yüklü römorku alev alan vatandaşların çaresizlik içinde yangına müdahale etmesi anında yaşananlar hem güldürdü hem de üzdü.
Olay Uşak’ta Suzuzören köyü yolu üzerinde meydana geldi. İsmail K. İsimli vatandaş ve oğulları hayvanları için aldıkları saman balyalarını otomobilinin arkasına taktığı römorka yükleyerek köyüne doğru yola çıktı. Köy yoluna girdikten bir süre sonra saman balyalarından duman yükseldiğini fark eden İsmail K. aracı hemen yol kenarına çekerek römorku otomobilden ayırdı. Bu andan itibaren yaşanan panik ve Uşak şivesi ile kameralara yansıyan konuşmalar gülümsetirken, çaresizlikten pet şişelerdeki son sularını da römorkun tekerlerinin yanmaması için dökmeye çalışan oğullarının çabası ise üzüntü ile izlendi. İsmail K’yı merak eden yakınları telefonla ararken, İsmail K’nın telefon melodisinde çalan “Misket Havası”, römorku yol kenarına çekmeye çalışan oğlunun ayakkabısının ayağından çıkması ve onun için verilen mücadele anları kameraya yansıdı. Yangının haber verilmesi ile birlikte itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Kısa sürede yangının söndürülmesinin ardından İsmail K’nın saman balyaları küle dönerken, römorku da kullanılmaz hale geldi.
Yangının ise yoldan geçen başka bir araçtan atılan sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülüyor.

Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

Cezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleriCezaevinden çıktılar... İşte ilk sözleri
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da festival heyecanı başladı

Adana'da festival heyecanı başladı

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 8 işçi yaralı

DEAŞ terör örgütü üyesi 3 Iraklı Kayseri'de yakalandı

DEAŞ terör örgütü üyesi 3 Iraklı Kayseri'de yakalandı

“Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı

“Kelebekler”in afişi ve fragmanı yayınlandı

Sultanbeyli'deki kaza güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'deki kaza güvenlik kamerasında

 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

 (Ek bilgi ve fotoğraflarla ) - Fatih'te doğalgaz patlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.