Uşak’ta trajikomik yangın mücadelesi

Uşak’ta otomobilinin arkasına bağlı olan saman balyası yüklü römorku alev alan vatandaşların çaresizlik içinde yangına müdahale etmesi anında yaşananlar hem güldürdü hem de üzdü.

Olay Uşak’ta Suzuzören köyü yolu üzerinde meydana geldi. İsmail K. İsimli vatandaş ve oğulları hayvanları için aldıkları saman balyalarını otomobilinin arkasına taktığı römorka yükleyerek köyüne doğru yola çıktı. Köy yoluna girdikten bir süre sonra saman balyalarından duman yükseldiğini fark eden İsmail K. aracı hemen yol kenarına çekerek römorku otomobilden ayırdı. Bu andan itibaren yaşanan panik ve Uşak şivesi ile kameralara yansıyan konuşmalar gülümsetirken, çaresizlikten pet şişelerdeki son sularını da römorkun tekerlerinin yanmaması için dökmeye çalışan oğullarının çabası ise üzüntü ile izlendi. İsmail K’yı merak eden yakınları telefonla ararken, İsmail K’nın telefon melodisinde çalan “Misket Havası”, römorku yol kenarına çekmeye çalışan oğlunun ayakkabısının ayağından çıkması ve onun için verilen mücadele anları kameraya yansıdı. Yangının haber verilmesi ile birlikte itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Kısa sürede yangının söndürülmesinin ardından İsmail K’nın saman balyaları küle dönerken, römorku da kullanılmaz hale geldi.

Yangının ise yoldan geçen başka bir araçtan atılan sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülüyor.