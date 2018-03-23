Uşak’ta uyuşturucu operasyonu

Uşak polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda toplamda 73 gram esrar maddesi ele geçirirken çok sayıda kişiye adli işlem gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ya da şahısların ve sokak satıcılarının tespiti ile yakalanması amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde 38 gram Esrar maddesi ele geçirilirken, 6 şüpheliye “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan adli işlem yapıldı.
Ayrıca kent girişi sabit yol uygulamasında bir otobüste yolcu olarak bulunan H.İ.Ç. (25) isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde arandığı tespit edilirken, şahsın valizi içerisinde yapılan aramada ise 35 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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