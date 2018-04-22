Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta jandarma, polis ve MİT'in uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği ortak operasyonda, durdurulan otomobilde 22 gram kokain ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin başlattığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Müdürlüğü'nün destek verdiği operasyon kapsamında, bir süre teknik ve fiziki takibe alınan uyuşturucu satıcılarına yönelik dün (cumartesi), operasyon düzenlendi. Operasyonda takibe alınan bir otomobil durduruldu. Otomobildeki aramada poşetler içerisinde gizlenmiş 22 gram kokain ele geçirildi. Otomobil içindeki K.G. (27), S.Ç. (39) ve R.G. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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