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Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Uşak polisi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı.

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Uşak polisi uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı operasyonda yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Operasyonda 31,5 gram eroin ile 0,50 gram metamfetamin ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütlerinin en büyük gelir kaynağı olan uyuşturucu maddelerine karşı yaptığı operasyonlar kapsamında Uşak’ta 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon esnasında şüpheliler üzerinde yapılan aramada 31.5 gram eroin ve 0.50 gr metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ikisi İran biri de Afgan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınarak Narkotik Şubeye götürülen 3 kişi işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta yabancı uyruklu uyuşturucu tüccarı 3 kişi tutuklandı

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