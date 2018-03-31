Uşak’ta yaşanan ilginç davada 32 avukat beraat etti

Uşak’ta Adliye otoparkının yetersizliğini protesto etmek için yaptıkları eylem nedeniyle yargılanan Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan ve 31 avukatın davasından beraat kararı çıktı.

Uşak’ta yaşanan ilginç davanın ikinci duruşması Uşak 2. Asliye Hukuk Ceza Mahkemesinde görüldü. Haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada Uşak Baro Başkanı Gürcan Sağcan’ın da aralarında olduğu toplam 32 avukat hakkında hakim, suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle, tüm sanık avukatların beraatine karar verdi.

Davanın dün yapılan ilk duruşmasına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve çeşitli illerin baro başkanları destek vermek için katılmıştı.