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Uşak’ta YHT inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

Uşak’ta Yüksek Hızlı Tren Projesi (YHT) çalışmasında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi göçük altında kaldı.

Uşak’ta YHT inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

Uşak’ta Yüksek Hızlı Tren Projesi (YHT) çalışmasında meydana gelen göçük sonucu 3 işçi göçük altında kaldı. İşçiler göçük altından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir - Ankara arası yapımı süren Yüksek Hızlı Tren Projesinin (YHT) Uşak Eşme ilçesi bölümünde devam eden çalışmalarda göçük meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre 3 işçi göçük altında kaldı. 112 acil yardım ekiplerine haber verilirken işçiler diğer çalışma arkadaşlarının yardımı ile göçük altından kurtarıldı. Yaralı işçiler Eşme Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı işçiler tedavileri için Eşme’den Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Güvenlik güçleri göçük alanında incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak’ta YHT inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

Uşak’ta YHT inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

Uşak’ta YHT inşaatında göçük: 3 işçi yaralandı

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