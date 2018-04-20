Uşak’ta yurtta taciz iddiası

Uşak’ta, sevgi evlerinde kalan 28 çocuğa taciz ve işkencede bulundukları iddia edilen 16 yurt görevlisinin yargılanmasına başlandı.
Uşak Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu’nda 2014 yılı ve öncesinde yurt görevlileri tarafından çocuklara yönelik taciz, istismar, eziyet iddialarına ilişkin Uşak 5. Asliye Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz olarak yargılanan 16 sanık ile mağdur çocukların avukatları katıldı.
İlk duruşmada Cumhuriyet Savcısı Gülan Yazıcı tarafından hazırlanan iddianame okundu. İddianamede 28 çocuğa işkence, demir askılarla dayak, hakaret, cinsel taciz uygulandığı iddiaları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettişlerinin raporları kaynak gösterilerek yer aldı. Sanık olarak yargılanan 16 yurt görevlisinin, engelli çocuklara bile işkence, dayak ve kötü muamele ettiği de iddianamede geçti.
Memurun sapkınlıkları raporda yer aldı
Yurt yönetim memuru olarak görev yapan sanık V.Ş’nin, o dönemde 17 yaşında olan mağdur K.K’yı rızası dışında dudağından öptüğü, taciz ettiği ve cinsel ilişki teklif ettiği iddia edildi. Yine sanık V.Ş’nin yurt içerisinde uygunsuz halde dolaştığı ve bu duruma yurtta kalan çocuklarla çalışanların da şahit olduğu Bakanlık Müfettişi Raporunda yer aldı.
İddianamede, ikisi engelli olmak üzere yaşları 7 ile 16 arasında değişen çocuklara sistematik şiddet, dayak, hakaret, eziyet iddialarına yönelik yurt yöneticileri ve diğer çalışanlar hakkında suçlamalar da bulunuldu.
Davanın ilk duruşmasında 9 mağdur çocuk tarafından dayağın yurt bünyesinde normalleştirildiği ve bilhassa yurtta hademe olarak çalışan sanık S.T’nin çok sayıda çocuğu sürekli dövdüğü, hakaret ettiği öne sürüldü.
Avukatlar tutuklama talep etti
Uşak Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, davaya mağdurlar yönünden müdahillik talebinde bulundu. Komisyon adına söz alan avukatlar; olayda işkence ve nitelikli cinsel istismar suçunun oluştuğunu, bu sebeple görevli mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu ve sanıkların bir kısmının halen kamu görevlisi olması sebebiyle mağdurlara, tanıklara ve toplanacak delillere etki edebilme ihtimali olması sebebiyle tutuklanmalarını talep etti.
Uşak Barosu’nun tutuklama talebi reddedilirken, görevsizlik itirazı ise bir sonraki celse değerlendirilecek. Duruşmada dinlenmeyen mağdurlar, sanıklar, tanıkların ve duruşmada hazır olmayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün dinlenmesi 26 Eylül 2018 tarihine bırakıldı.
Taciz, istismar ve şiddet iddialarıyla gündeme gelen Uşak’taki Sevgi Evleri davasına kadın ve çocuk hakları savunucusu çok sayıda kuruluşun müdahil olması bekleniyor.
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