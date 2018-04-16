HABER

Üsküdar Tantavi tünelindeki zincirleme kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Üsküdar Tantavi tünelinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.Şile yolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde sabah 07.30 sıralarında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

Üsküdar Tantavi tünelinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Şile yolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde sabah 07.30 sıralarında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. 1 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil bir anda duruyor. Arkasında seyreden araçlar da zincirleme halinde birbirine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atıyor.

İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Kız yurduna giren şüpheli, paniğe neden oldu

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Başakşehir'de korkunç kaza! İETT otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Anüsüne sıkışan oyuncakla benzin istasyonuna gitti

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.