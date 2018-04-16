Üsküdar Tantavi tünelindeki zincirleme kaza kamerada

Üsküdar Tantavi tünelinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Şile yolu Üsküdar istikameti Tantavi tüneli içinde sabah 07.30 sıralarında 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti. 1 kişinin yaralandığı kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir otomobil bir anda duruyor. Arkasında seyreden araçlar da zincirleme halinde birbirine çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atıyor.
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