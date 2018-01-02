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Üsküdar'da 3 katlı ahşap bina yandı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 02.01.2018 12:15 | Son Güncelleme 5 saat önce

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

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