 Üsküdar'da 3 katlı ahşap bina yanıyor (3)

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin müdahalesi sırasında çökme meydana geldi. Binadaki çökme kameraya da yansıdı. Yangının çıktığı dairede yaşayan yatalak annesini son anda dışarı çıkardığını belirten bir kişi elinden yaralandı.
(FOTOĞRAF)
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