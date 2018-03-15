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Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:52 | Son Güncelleme

IHAAW094554-ASA/15-03-2018 - Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 15.03.2018 09:45:54 TSI NNNN

IHAAW094554-ASA/15-03-2018

- Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin özel halk otobüs şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15.03.2018 09:45:54 TSI
NNNN

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