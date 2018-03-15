Üsküdar’da 3 kişinin ölümüne neden olan otobüs şoförü hakkında hapis istemi

Üsküdar’da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin özel halk otobüsü şoförü Selim Karakaya hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Alınan bilirkişi raporuna göre, araçta herhangi bir teknik arıza olmadığı belirtilerek, otobüs şoförünün tam ve asli kusurlu olduğu kaydedildi.

Üsküdar’da özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp durağa girerek 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu olaya ilişkin şoför Selim Karakaya hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Selim Karakaya’nın Kadıköy Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı ve 1 Şubat 2018’de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy’den hareket ettiği anlatıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada aracın hakimiyetini kaybederek durakta yolcu almak için bekleyen T.D. idaresindeki İETT otobüsünün arkasından durağa yaklaştığı belirtildi.

“Otobüs 68 metre ileride durabildi”

Şüphelinin aracı durduramayarak durağa girdiği ve durakta bekleyen yolculara çarptığının anlatıldığı iddianamede, kazanın ardından aracın yaklaşık 68 metre ileride durduğu vurgulandı. Durakta yolcu olarak bulunan Aygün Erdoğan, Mustafa Erdoğan ve Perihan Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiği, Belgizar Erdoğan ve Hatice Yıldırım’ın ise yaralandıkları kaydedildi.

Şüpheli Selim Karakaya iddianameye göre ifadesinde, aracın olay günü ilk defa yola çıktığını ve aracı daha önce denediğini söyledi.

“Araçta teknik arızaya rastlanmadı”

Savcılık tarafından aldırılan bilirkişi raporuna göre, araçta herhangi bir teknik arızaya rastlanmadığı, şüphelinin kaza esnasında kritik anı kaçırarak ayak ile frenleme yerine retarder kolu ile yavaşlamak istediği ancak bunun yeterli olmayacağını anladığında aracın kontrolünü kaybederek manevra ile önündeki araçlardan kaçma yolunu tercih ettiği belirtildi.

“Sürücü, tam ve asli kusurlu”

İddianamede, şüphelinin araçla yaya kaldırımına çıktığı ve otobüs durağına girdiği belirtilirken, kamera görüntülerinde şoförün kaza esnasında tek el ile araç kullandığı, emniyet kemerinin bağlı olmadığı vurgulandı. Koltuk amortisör sisteminin iptal olması nedeniyle şüphelinin sürücü koltuğunda kendisini tutamayarak aracın kontrolüne hakim olamadığı, bu nedenlerle şüphelinin tam ve asli kusurlu olduğu anlatıldı.

“Önündeki araçlara çarpmak yerine duraktaki yolculara çarptı”

Aracın kontrolünü kaybeden şüphelinin, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine duraktaki yolculara çarptığı vurgulandı.

Şüpheli hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan durakta bekleyen İETT otobüs şoförü T.D. hakkında bilirkişi raporunda kusursuz olduğu belirtilerek, takipsizlik kararı verildi.

İddianame, gönderildiği 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheli Selim Karakaya’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.