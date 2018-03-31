Üsküdar’da garip kaza

Üsküdar’da bir sürücü, aniden şerit değiştirmek isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç park halindeki araçlara çarptı. Kazaya neden olan araçtakilerin farklı yerlere koşuşturmaları ilginç görüntüler oluştururken, kaza anı kameralara yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Libadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir sürücü aniden şerit değiştirmek isteyen otomobile çarpmamak için manevra yapınca araç park halindeki araçlara çarptı. Olayın ardından kazaya neden olan otomobildekilerin aracı park ettikten sonra hızlı bir şekilde farklı yerlere doğru koşuşturmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Otomobilden inen bir kişi kaza yerinden uzaklaşırken, sürücü ise kazaya karışan otomobilin sürücüsüne yardım etmek istedi. Yaşanan bu anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kışlada şok! Çok sayıda asker hastaneye kaldırıldı
Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!
İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!
Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar
BMGK acil gündemle toplanıyor
9 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme
Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti
Yaşlı adamın tacizine uğradı, bir deri bir kemik kaldı
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum