HABER

Üsküdar'da halk otobüsü alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR Altunizade'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

Üsküdar'da halk otobüsü alev alev yandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR Altunizade'de seyir halindeki İstanbul Otobüs AŞ'ye ait halk otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Boş olduğu belirtilen otobüsteki yangın bir anda büyüdü. Otobüs yangınını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Altunizade'de saat 17.45 sıralarında çıktı. Garaja gitmek üzere Üsküdar istikametinde ilerleyen, Otobüs AŞ'ye ait 34 FF 9981 plakalı, boş özel halk otobüsünün arka motor kısmı yanmaya başladı. Otobüsün sürücüsü, nedeni henüz belirlenemeyen yangına, yangın tüpüyle müdahale etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üsküdar ve Zeynep Kamil itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana geldi. Otobüsün çevresinde polis güvenlik önlemi alırken Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından otobüs, vinç yardımıyla Kadıköy İETT Hasanpaşa Garajı'na kaldırıldı.
Öte yandan, cep telefonu kameralarıyla yangını görüntüleyen bazı kişiler, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Üsküdar'da halk otobüsü alev alev yandıÜsküdar'da halk otobüsü alev alev yandıÜsküdar'da halk otobüsü alev alev yandıÜsküdar'da halk otobüsü alev alev yandı

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Tren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandıTren faciasında ölen iki komşu son yolculuğuna uğurlandı
O kazanın görüntüleri ortaya çıktıO kazanın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş tren kazası çağrısı: Erteleyin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.