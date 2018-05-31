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Üsküdar'da iki katlı boş binada yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 21:51 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da iki katlı binada yangın çıktı.

Üsküdar'da iki katlı boş binada yangın çıktı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi çıkmaz sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada çıktı. Binanın çatı katında başlayan yangın binayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının diğer binalara sirayet edebileceğini göz önüne alarak takviye ekipler istedi. Yangına Üsküdar, Ümraniye ve Çengelköy ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(FOTOĞRAF)

Üsküdar'da iki katlı boş binada yangın çıktıÜsküdar'da iki katlı boş binada yangın çıktı

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