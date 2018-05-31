Üsküdar'da iki katlı boş binada yangın çıktı

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ÜSKÜDAR'da iki katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi çıkmaz sokak üzerinde bulunan 2 katlı boş binada çıktı. Binanın çatı katında başlayan yangın binayı kısa sürede sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangının diğer binalara sirayet edebileceğini göz önüne alarak takviye ekipler istedi. Yangına Üsküdar, Ümraniye ve Çengelköy ekipleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
(FOTOĞRAF)
Acı son! Yağmurdan kaçarken Azrail'e yakalandı
Son dakika: Giresun'da PKK'lılarla sıcak temas! Bahoz ve Sorej kodlu Karadeniz sorumluları öldürüldü
Ne Rusya, ne de Kuzey Kore! ABD, yeni düşmanını açıkladı: Çin
Siirt'te hastanede fuhuş operasyonu: 3'ü memur, 4 gözaltı
Danimarka'da tartışma yaratan burka ve peçe yasağı!
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 0 yorum