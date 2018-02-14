IHAAW114816-ASA/14-02-2018

- Üsküdar’da kar maskeli ve silahlı bir şahıs, banka şubesini soydu. Güvenlik görevlisinin silahını da alarak kaçan şahsın yakalanması için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

14.02.2018 11:48:16 TSI

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