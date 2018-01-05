Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar sahilinde yaşanan olta terörü geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, akşam saatlerinde oltasını denize atarken vapura binen bir vatandaşı başından yaraladı. Olta kurşunuyla başından yaralanan kişi kanlar içerisinde kalırken, balıkçı ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olta terörü saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Üsküdar sahilinde vatandaşların balık tuttuğu görülüyor. Balıkçının, akşam saatlerinde oltasını denize attığı sırada oltasından kopan kurşunun vapurdaki bir vatandaşın başına isabet ettiği görülüyor. Yaralanan vatandaş başını tutarak vapurdan inerken oltayı atan kişinin ise durumu fark ederek balıklarını toplayıp olay yerinden uzaklaşmaya başladığı görülüyor.