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Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 11:17 | Son Güncelleme 4 saat önce

Üsküdar sahilinde balık tutmaya çalışan bir şahsın oltasındaki kurşun vapura binen bir yolcunun başına isabet etti. Başından yaralanan yolcu adeta ölümden dönerken, yaşanan olay kameralara yansıdı.

Üsküdar sahilinde yaşanan olta terörü geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi, akşam saatlerinde oltasını denize atarken vapura binen bir vatandaşı başından yaraladı. Olta kurşunuyla başından yaralanan kişi kanlar içerisinde kalırken, balıkçı ise hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan olta terörü saniye saniye kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde Üsküdar sahilinde vatandaşların balık tuttuğu görülüyor. Balıkçının, akşam saatlerinde oltasını denize attığı sırada oltasından kopan kurşunun vapurdaki bir vatandaşın başına isabet ettiği görülüyor. Yaralanan vatandaş başını tutarak vapurdan inerken oltayı atan kişinin ise durumu fark ederek balıklarını toplayıp olay yerinden uzaklaşmaya başladığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar olta

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ADAMIN GÜNAHINI ALMAYIN ,OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMAMIŞTIR.. NAMAZ VAKTİ GELMİŞTİR NAMAZA GİDİYORDUR... BUGÜNDE CUMAYA GİDER ,,,NEDE OLSA NAMAZ BORÇ
ne kadar adı bir yorum yapmışsın .amacın belli.hadi sen kiliseye git.burda namaza mi gitti diyor.
@muspol43 ANLATMAK İSTEDİĞİMİ HİÇBİR ZAMAN ANLAYAMAYACAKSIZIN ,, ÜLKENİN %95 LİK KISMI MÜSLÜMANIZ DİYOR, HIRSIZLIK ,YOLSUZLUK ,SAPIKLIK , VURDUMDUYMAZLIK ,CANİLİK, VİCDANSIZLIK HEPSİ ALMIŞ BAŞINI GİDİYOR. ANLATMAK İSTEDİĞİMİMİN HABERLE ÇOK ALAKASI YOK AMA ANLAYAN ANLADI ,SEN ANLAYAMAZSIN.... DİĞER OLANLARI ANLAYAMADIĞINIZ GİBİ
İroni cahilleri toplaşmış yine.
@mufoto sen de pazar günü kiliseye git yada cumartesi havraya yoksa papaz seni afaroz eder siyah takım elbiseler giy git kiliseye
@mufoto sen de namaz kılanlara küferdiyorsun kiliseye git pazar sana yakışır
@mufoto islamiyet iyiliği emreder her günahkarı müslümanlıkla bağdaştırmayın
o anda namaz mı öncelik ?
müslümanız elhamdürillah iyi kaçarız
@mufoto belki de adam hristiyan nerden biliyorsun..önce elhemdülillah kelimesini düzgün telaffuz et
@tt_n_guler Elhamdülillah olacak birader sen de konuya hakim değilsin sanki...
BENİM DİNLERLE İŞİM YOK ,KÜRESEL OLARAK DİNLERDEN SIYRILDIĞIMIZDA O ZAMAN GERÇEK MEDENİYETE ULAŞACAĞIZ...AYRICA elhemdülillah DEĞİL O SENDE YANLIŞ YAZIYORUSUN ARAPÇA YAZMAN GEREKİYOR BU ŞEKİLDE TÜRKÇELEŞTİRİLEMEZ...
MERKEZİ YERLERDE YASAK GETİRİLMELİ
Öyle kalabalığın ortasında balık tutmaya çalışanlara müdahale edip engellemeyen görevlilerde suçludur. Taviz ve hoşgörüden millet olarak iki yakamız bir araya gelmiyor.
nekadarda çoğaldı lar bunlar heryerde eline çubuk alan denizin kıyının sahibi kesiliyor.. bunlara bir denetim mekanizması yokmudur ülkemizde bilinçsiz bir şekilde avlanıyor lar
merkezi yerlerde belirli yerlerde yasaklamak lazım
tabi gırgırlarla katledilen canlıları yazmak yetine yüzde 1 ihtimalli "olta terörü" daha cazip geliyor. oda güzel
ANLATMAK İSTEDİKLERİMİ ANLIYAMIYORSUNUZ GALİBA , ÜLKENİN % 90 MÜSLÜMANIZ DİYE GEÇİNİYOR AMA VURDUM DUYMAZLIK ,VİCDANSIZLIK ,HIRSIZLIK ,YOLSUZLUK , CİNAYET ,HIRSIZLIK , SAPKINLIKLAR ALDI BAŞINI GİDİYOR ... BU BİZİM YAPTIKLARIMIZI GAVUR DEDİĞİMİZ ADAMLAR YAPMIYOR BENİM BUNA CANIM SIKILIYOR.. KONUŞUP DURMAYIN DIR DIR DIR MÜSLÜMAN KARŞISINDAKİNİ İNCİLTMEZ !
BEYLER BEN ÜSKÜDARLIYIM BENDE ORALARDA BALIK TUTUYORUM YAPILAN OLAY ÜZÜCÜ OLMASINI İSTEMEZDİM AMA İNSANLARA SAHİLDEN BALIK TUTMAYA YER BIRAKMADILAR ARTIK HER YER İSTİLA EDİLDİ MOTORLAR TEKNELER HER YER NASIL KARADA ARABALAR VARSA SAHİLLERDE BÖLE OLDU OLTAYI ATIYORSUN İLERİ YA KIYIDAN TEKNE ÇIKAR OLTAYI ALIR GÖTÜRÜR YADA DENİZ KIYISINDA GEZMEYE GELEN İNSANLAR ENGEL OLUR OLTAYI ATAMAZ ŞEMSİPAŞA CAMİ ÖNÜ VAR ORALARDA AYNI İNSANLAR BALIK TUTABİLECEĞİ YER YOK OLAY YERİNDE BİRDE GEZİ GEMİSİ VAR İŞGAL EEDİYOR BELEDİYE KOYMUŞ ORAYA GİDER GELİR YER İŞGAL NE YAPSIN BU İNSANLAR HEEE BEN KENDİ MEMELE
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