Üsküdar'da otomobilin içinde ölü bulundu

Ramazan Eğri İstanbul,(DHA)
ÜSKÜDAR Kirazlıtepe Mahallesi'nde bir kişi park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgiye göre olay saat 08.30 sıralarında Kirazlıtepe Mahallesi Seçkinler Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye bağlı temizlik işçileri, bir otomobilin içinde hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Mehmet Sait Ep olduğu belirlendi. Acı haberi alan Ep' in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis Ep'in uyuşturucu kullanması sonrası öldüğünü tahmin ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ep'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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