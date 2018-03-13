Üsküdar’da Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanı

IHAAW161406-ASA/13-03-2018

- Üsküdar’da Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı 22 yaşındaki Halla Barakat’ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Bereket, ilk celsede “kasten öldürme” suçundan müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, işlediği cinayetleri inkar ederek, olay günü maktülleri görmediğini söyledi.

13.03.2018 16:14:06 TSI

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