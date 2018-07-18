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Üsküdar'da trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, ( DHA)  ÜSKÜDAR'da bir motosiklet, dönüş yasağı olan alanda dönüş yapan kamyona çarptı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, ( DHA) ÜSKÜDAR'da bir motosiklet, dönüş yasağı olan alanda dönüş yapan kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Selimiye Kışla mevki Ankara istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Bahadır Badğın 34 EF 2262 plakalı motosikletiyle, askeri kışlanın önündeki dönüş yasağı olan alanda dönüş yapan Ersin Koymat yönetimindeki 14 NC 113 plakalı kamyona çarptı. Bahadır Badğın çarpmanın etkisiyle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Badğın sağlık ekiplerinin müdahalesinin rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri kamyon sürücüsü Ersin Koymat'ın olayla ilgili ifadesi almak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası

D-100 karayolu Kadıköy istikametinde yaklaşık 1 saat trafik oluştu.

Badğın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN EKİPMANI YOKTU

Kaza yerinde olayı anlatan Sefa Ayan "Kamyon yukarıdan aşağı doğru ilerlemiş daha sonra ters yöne girmiş motosiklet Kadıköy istikametine ilerlerken kamyonun arka tekerliğine vurmuş. Zaten motosiklet sürücünün ekipmanları da yok. Genç yaşlardaydı. Kamyon sürücüsünde polis ekipleri tarafından götürmüşler" dedi.

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