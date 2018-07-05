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- Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da , özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

- Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu

Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da , özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı ihbarları üzerine, mahalleye operasyon kararı aldı. Ekipler, Saat 15.00'te Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanarak konvoylar halinde yola çıktı. Ekipler, sokak, park ve kafelerde şüpheli bulduğu kişilerin üstlerini ararken kimlik kontrolünden geçirdi. Özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ekipler, Yavuztürk Mahallesi'nde ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 6 Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu(Geniş haber) - Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu(Geniş haber) - Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu(Geniş haber) - Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu

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