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Üsküdar’da yaşlı kadın servis midibüsünün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:24 | Son Güncelleme

Üsküdar’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın servis midibüsünün altında kaldı.Olay, Üsküdar Hakimiyeti Milliye caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Üsküdar’da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın servis midibüsünün altında kaldı.
Olay, Üsküdar Hakimiyeti Milliye caddesi üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki Çiğdem Başbora, Salih Şimşek’in hakimiyetindeki 34 DF 5076 plakalı servis midibüsünün altında kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekiplerince Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şoförün ise karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
Olayı gören bir vatandaş, "Kadın küçük boyluydu. Arabanın önünden çıktığı için görülmemiş. Bütün esnaf bir olup kadını ön sol tekerin önünden çıkardılar. Buradaki esnaf yetişti" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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