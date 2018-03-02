Üst geçide çarpıp alev alev yanan tırın içerisindeki sürücüyü esnaf kurtardı

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. Tır şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.
Kaza bugün 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı Düden Kavşağındaki yaya üst geçidin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 DN 0203 ve 06 DN 0204 dorse plakalı tır, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın ardından alev almaya başlayan tırı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.’yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen tır sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı tır şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın görgü tanıklarından bir sürücü, tırın bir aracı solladıktan sonra üst geçide çarptığını ve daha sonra alev almaya başladığını anlattı.
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı
Afrin'den unutulmayacak fotoğraf
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Burkina Faso'da Genelkurmay Karargahı ve Fransa Büyükelçisi yakınlarında patlama sesleri!
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum