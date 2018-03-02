HABER

Üst geçide çarpıp alev alev yanan tırın içerisindeki sürücüyü esnaf kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 17:49 | Son Güncelleme

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı.

Antalya’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır sürücüsü, üst geçidin refüjdeki ayaklarına çarparak alev aldı. Tır şoförü, çevredeki esnaf tarafından alev alev yanan aracın içinden son anda kurtarıldı.
Kaza bugün 16.00 sıralarında Gazi Bulvarı Düden Kavşağındaki yaya üst geçidin bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanı istikametinden şehir merkezine doğru ilerleyen Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 DN 0203 ve 06 DN 0204 dorse plakalı tır, Düden Kavşağına geldiği sırada şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağın 100 metre ilerisinde bulunan yaya üst geçidinin refüjdeki demir ayaklarına çarptı. Çarpmanın ardından alev almaya başlayan tırı gören çevredeki bazı esnaf, hemen yangın söndürme tüpleriyle söndürmeye çalıştı. Diğer esnaflar ise araç içerisindeki Erdoğan Ç.’yi dışarıya çıkarttı. Müdahalelere rağmen tır sönmeyince, durum polis ve itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen polis, trafiği kontrollü olarak verirken, aracın kaza yaptığı şerit ise trafiğe kapatıldı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı tır şoförünü ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Erdoğan Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın görgü tanıklarından bir sürücü, tırın bir aracı solladıktan sonra üst geçide çarptığını ve daha sonra alev almaya başladığını anlattı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaris’te FETÖ soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı

Marmaris’te FETÖ soruşturmasında bir kişi gözaltına alındı

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Barış Manço'nun hatıraları Eskişehir'de

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Tokat'ta kaçak sigara operasyonu

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Saruhanlı’da öğrencilere yangın söndürme eğitimi

Otomobil hırsızları yakalandı

Otomobil hırsızları yakalandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

Yunanlı askerler sınır ihlalinden tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.