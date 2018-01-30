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Üst geçide çıkarak intihara kalkışan genci polis ikna etti

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 00:00 | Son Güncelleme 9 saat önce

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, ailevi sorunları olduğu gerekçesiyle üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen S.K.'yı polis ekipleri ikna etti.Olay, saat 21.30 sıralarında Sivas-Erzincan Karayolu Yeşilyurt Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Ailevi problemleri bulunduğu iddia edilen S.K.(29), intihar etmek için üst geçitteki korkulukların üzerine çıktı. S.K.'yı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki üstgeçitte bulunan S.K.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada polis ekipleri Sivas-Erzincan yolunun tek şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı. Sivas Belediyesine ait itfaiye ekipleri de üst geçitin altına hava yastığı açarak tedbir aldı.Polis ekiplerinin yarım saat süren çabasının ardından S.K. ikna edildi. Bulunduğu yerden indirilen S.K., bu sırada baygınlık geçirdi. Alkollü olduğu öğrenilen S.K. sedyeyle ambulansa götürüldü. Önce Numune Hastanesi Acil Servisi'ne oradan da Cumhuriyet Üniversitesi Tip Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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