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Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Ankara - Eskişehir karayolunda gerçekleşti.

Üst geçidi kullanmadı, canından oldu

Eskişehir’de üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Ankara - Eskişehir karayolunda gerçekleşti. Yol üzerinde 50 metre ileride bulunan üst geçidi kullanmayan 62 yaşındaki Nazmi Bahçivan, otoyoldan karşıya geçmek istedi. Yola aniden fırlayan Bahçivan’a, sol şeritten gelen Nursenem K. iradesindeki 26 GB 943 plakalı otomobil çarptı. Aracın sağ ön kısmından çarpmasıyla yaşlı adam yola savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede 62 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Ayrıca kaza sonrasında yolda seyir halinde olan sürücülerin meraklı bakışları olası bir başka kazaya davetiye çıkardı.

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