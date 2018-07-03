Üst geçidi kullanmadı, kamyonetin çarpmasıyla öldü

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA'da yaya üst geçidinin 50 metre yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çelik'e (80) kamyonet çarptı. Çelik, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, üst geçidin 50 metre yanından yolun karşısına geçmek isteyen Ali Çelik’e, Nuri Örücü'nün (32) kullandığı 42 AKB 18 plakalı kamyonet çarptı. Çelik çarpışmanın şiddetiyle refüje savrularak ağır yaralandı. Örücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Nuri Örücü'yü gözaltına aldı. Ali Çelik’in cesedini otopsi için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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