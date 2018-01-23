Üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkıp, üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Zekeriya Karadayı (74) öldü.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Zonguldak- Bartın karayolu Çaycuma ilçe girişinde meydana geldi. Zekeriya Karadayı yönetimindeki 67 AL 177 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarparak takla attı. Kazada, Zekeriye Karadayı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karadayı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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