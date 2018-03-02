Üst geçidin ayağına çarpan TIR yandı (EK)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da kontrolden çıkıp üst geçidin ayağına çarpan izolasyon malzemesi yüklü TIR yandı. Adı belirlenemeyen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen izolasyon malzemesi yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkınca bulvar üzerinde bulunan yaya geçidinin ayağına çarptı. Motor kısmında yangın çıkan TIR, alev alev yanmaya başladı. Alevlerin korseye sıçraması üzerine çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, sürücü çağrılan ambulansla tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Yangında dorsede hasar meydana geldi.
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