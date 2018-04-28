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Üst geçidin korkuluklarına çıkan kişi panik yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C.

Üst geçidin korkuluklarına çıkan kişi panik yarattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üst geçidin korkuluklarına çıkan, üzerinde iç çamaşırları olan O.C. korku yarattı. Daha önce de intihar girişiminde bulunacağını söyleyerek polisi arayan, sokakta yürürken polisler tarafından bulunan O.C. bu kez de vatandaşlar tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.
Olay saat 17.30 sıralarında, D-100 Karayolu Site Durağı mevkiinde meydana geldi. Üzerinde iç çamaşırları olan, çıplak ayakları ile korkulukların üzerinde yürüyen kişiyi gören çevredekiler, polise haber verdi. Vatandaşlar trafiğin yoğun olduğu yerde düşme tehlikesi olan kişiyi ikna etti. Bir süre sonra korkulukların üzerinden aşağı inen O.C. daha sonra üst geçidin yakınında bulunan evine gitti.
Ocak ayında minareye çıkarak intihar edeceğini söyleyerek polisi arayan O.C., sokakta yürürken polis ekipleri tarafından bulunmuştu. O.C. eşinin çalışmadığı için sürekli kendisini azarladığını söylerken, annesi ise, "Defalarca seni işe soktular, çalışmadın. Alkol alıyorsun, ondan sonra bu tür şeyler yapıyorsun. Utanmıyor musun?" diyerek tepki göstermişti. Polis, bu kez O.C.'nin evine gidip uyarıda bulunduktan sonra tutanak tuttu.

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Üst geçidin korkuluklarına çıkan kişi panik yarattıÜst geçidin korkuluklarına çıkan kişi panik yarattı

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