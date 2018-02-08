HABER

Üst geçitte intihar girişimi

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 21:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yüzde 40 engelli raporu olan M.N.Y.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yüzde 40 engelli raporu olan M.N.Y. (44), işsiz olduğu gerekçesiyle üst geçitte intihar girişiminde bulundu.

Antalya'da Yüzüncü Yıl Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin en uç noktasına çıkan M.N.Y.'nin atlayacağını söylemesi üzerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri olay yerine geldi. Üstüne benzin döken Y., elindeki çakmakla kendini yakacağını söyledi. M.N.Y., ardından üstündekileri çıkararak, elindeki pala diye tabir edilen bıçakla vücudunu keseceğini belirtti. İşsiz olduğunu polislere anlatan Y., iş için Büyükşehir Belediyesi ve valiliğe başvurduğunu, ancak kendisine iş verilmediğini iddia etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olay yerine gelmesini isteyen M.N.Y.'yi, telefonla görüştüğü polis müdürü ikna etti.

M.N.Y., daha sonra polis aracıyla polis merkezine götürüldü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

E-Devlet'in yeni uygulaması bugün başladı, sistem kilitlendi

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

Uyuşturucu aldı, grup seks yaptı, balkondan düştü

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

AP'de skandal Türkiye kararı! Dışişleri'nden sert tepki

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Nedeni belli oldu

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Meral Akşener’den bomba transferler! Doğu’nun Başbuğ’u İYİ Parti'de

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Tramvaydaki taciz şüphelisi tutuklandı (2) - Yeniden

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 7 yaralı

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

FETÖ’den tutuklu bulunun iş adamı Göksel Özçınar itirafçı olunca tahliye edildi

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

İntihar eden gencin evinde ikinci kez siyanür alarmı (2)

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

Tunceli kırsalında teröristlerin gizlediği silah ve mühimmat bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.