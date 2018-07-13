HABER

Üst geçitten atlayan genç kız, ailesi evlendirmek istediği için evden kaçmış

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:56 | Son Güncelleme

İZMİT'te, yaşamına son vermek için üst geçitten D- 100 yoluna atlayan F.D.'nin (19), ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığı ortaya çıktı.  İzmit'te, dün, D- 100 yolundaki Adnan Menderes Köprüsü'nde korkulukları aşan F.D., kendisini aşağı bıraktı.

Üst geçitten atlayan genç kız, ailesi evlendirmek istediği için evden kaçmış

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yaşamına son vermek için üst geçitten D- 100 yoluna atlayan F.D.'nin (19), ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığı ortaya çıktı.
İzmit'te, dün, D- 100 yolundaki Adnan Menderes Köprüsü'nde korkulukları aşan F.D., kendisini aşağı bıraktı. Yola düşen F.D.'yi gören sürücüler, araçlarını durdurup, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan genç kıza müdahalede bulundu. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.D., tedaviye alındı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen F.D., özel odaya alınırken, intihar girişimiyle ilgili polis ekiplerince ifadesine başvuruldu. F.D., Niğde'de ailesinin kendisini evlendirmek istemesi üzerine evden kaçtığını, bir süre yurtta kaldığını ve dernekte gönüllü olarak çalıştığını anlatarak, bunalıma girmesi nedeniyle intihara kalkıştığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Üst geçitten atlayan genç kız, ailesi evlendirmek istediği için evden kaçmışÜst geçitten atlayan genç kız, ailesi evlendirmek istediği için evden kaçmışÜst geçitten atlayan genç kız, ailesi evlendirmek istediği için evden kaçmış

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Madde bağımlısı genç, sağlık ve polis ekiplerine ateş ettiMadde bağımlısı genç, sağlık ve polis ekiplerine ateş etti
Karadeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devredeKaradeniz'de terörist avı sürüyor; JÖPER timleri devrede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Nagehan Alçı'ya kötü haber!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Şule Çet'in otopsi raporunda kan donduran gerçek ortaya çıktı!

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Olay iddia! 'Kim diye sordular, Erdoğan'ın damadı cevabını alınca noktayı koydular...'

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Adnan Oktar'ın skandal teklifi: Erdoğan ve Gülen'in arasını düzeltelim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.