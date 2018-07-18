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Üst geçitten atlayan genç yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 18:11 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bunalıma giren 17 yaşındaki genç, üst geçitten atladı.

Üst geçitten atlayan genç yaralandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bunalıma giren 17 yaşındaki genç, üst geçitten atladı. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı
Olay, öğleden sonra Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Atatürk Bulvarında bulunan üst geçitten kendisini sarkıtan genci görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, bulvarı ulaşıma kapatarak Kadir Ş.'yi (17) ikna etmek istedi. Sağlık görevlileri de atlama ihtimaline karşı Kadir Ş.'nin bulunduğu bölgeye hasta taşımakta kullanılan branda sedyeyi açarak beklemeye başladı. Polislerin ikna etmeye çalıştığı genç bir anda kendisini aşağı bıraktı. Sağlık görevlilerinin açtığı brandadan sekerek yere düşerek yaralanan Kadir Ş., hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye götürüldü.

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Üst geçitten atlayan genç yaralandıÜst geçitten atlayan genç yaralandıÜst geçitten atlayan genç yaralandı

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